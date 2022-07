Co si máme představit pod názvem Amazing Places? Jsou to místa, která vás chytnou za srdce a něčím okouzlí. Nemusí jít vždy o luxusní ubytování, kouzlo může mít i stará chalupa po babičce nebo maringotka uprostřed louky. Pro každého je „amazing” něco jiného, a tak v naší nabídce najdete od každého něco. Vždy se ale zaručíme za kvalitu a služby od majitelů/provozovatelů, protože jsme na místech byli osobně.

Jak vás napadlo cestovat po České republice a objevovat ta nejlepší místa pro dovolenou?

Zhruba deset let zpátky se v Česku začala objevovat zajímavá ubytování, ale dala se najít jen stěží. A tak se náš zakladatel Petr Kotík rozhodl pustit do projektu, který by lidem tato unikátní místa představoval. Zpočátku to dělal pouze přes Facebook, a když zjistil, že je o to velký zájem, rozhodl se založit webové stránky, kde dnes najdete už přes 400 míst v Česku, na Slovensku, v Rakousku a nově i v jižním Tyrolsku.

Bez připojištění na dovolenou do ciziny? Češi riskují, může je to přijít draho

Podle čeho si místa vybíráte a jaká jsou pro vás důležitá kritéria pro následné hodnocení?Jsou tři cesty - buď nám dorazí doporučení od našich fanoušků, nebo se nám ozvou sami majitelé, případně na místo narazíme sami. Tipy jednou za 14 dnů v rámci týmu probereme a místa, která projdou tímto prvním kolem, navštívíme osobně, abychom se ujistili, že do naší kolekce patří. Nemáme žádná konkrétní kritéria. Troufáme si tvrdit, že za ty roky už máme „čuch” na to, co dělá z místa něco výjimečného.

Češi a cestování, to k sobě neodmyslitelně patří. Když se zaměříme na dovolenou v tuzemsku, co podle vás Češi nejvíce preferují a vyhledávají, když už se rozhodnou strávit dovolenou u nás?

Evergreenem jsou chaty a chalupy, Češi jsou národ chalupářů a o tento typ ubytování je neustále zájem. Na podzim a v zimě zase stoupá zájem o wellness místa. Během posledních let je vidět, že Češi chtějí cestovat hlavně za zážitkem - za hezkým místem, kde se nejen vyspí, ale prožijí tam něco jedinečného.

Sledujete nějaký nový trend ve výběru dovolených?

Díky pandemii se v Česku objevil trend glampingu (z anglického spojení „glamorous camping”). Jenom u nás v Amazing Places evidujeme přes 50 míst v této specifické kategorii, která je kombinací kempování a luxusního ubytování. Lidé začali hodně cestovat právě na místa, kde jsou na samotě, v přírodě, a nemají kolem sebe davy turistů.

Narazili jste při svém objevování i na místa, která byste cestovatelům nedoporučili? Pokud ano, z jakého důvodu?

Sem tam narazíme na místa, která se do naší kolekce nehodí. Ale není to tak, že bychom je vysloveně nedoporučovali - pouze je k nám nezařadíme. Každý touží po něčem jiném, a tak věříme, že i tato místa si najdou svou cílovou skupinu.

Jeden za všechny, všichni za jednoho! Zámek Fryštát v Karviné obsadili mušketýři

Používáte výraz „český standard”. Co si máme pod tímto pojmem představit v 21. století? Řekla bych, že se v průběhu času dost proměnil…Je pravdou, že za posledních 5 let vidíme změnu k lepšímu. Každý měsíc se objevují nová místa, kde už je na první pohled vidět, že si majitelé dávají záležet na každém detailu. Vědí, že není dobré podceňovat marketing, především sociální sítě, a že vizuální podoba místa a fotografie hrají velkou roli v tom, zda se host vydá právě k nim. Nabízejí kvalitní služby, komunikují s hosty a vycházejí jim vstříc.

Dá se z vašeho pohledu popsat klasická česká dovolená?

To se těžko popisuje, jelikož jinam se vydá rodina s dětmi, jinam postarší pár, a partu kamarádek také zaujme něco jiného. Přes léto ale pořád převládají týdenní pobyty na chaloupkách, přes rok pak víkendové pobyty ve městech anebo někde v přírodě. Budu se opakovat, když řeknu, že prim hraje zážitek a něco unikátního, co na hosty na místě čeká.

Mezi vaše ambasadory patří Veronika Arichteva nebo známá influencerka Kateřina Saint Germain. Co vám tato spolupráce přináší?

Jak Kateřina, tak Veronika patří do naší Amazing rodiny už pár let a my jsme za tyto spolupráce moc rádi. Díky svým dosahům na sociálních sítích ukazují svým fanouškům, jaká krásná místa v Česku máme a že se dají objevit právě přes Amazing Places. Kromě nich spolupracujeme s řadou českých influencerů, kteří mají různé cílové skupiny fanoušků, abychom ukázali místa jak pro rodiny, tak třeba pro páry nebo pro sportovně založené hosty.

Máte nějaké oblíbené místo, kam byste naše čtenáře poslala ihned na dovolenou?

Srdcovou záležitostí jsou moje vlastní chaloupky Vejminek a nově Chatk_A, které pronajímáme v Českém Švýcarsku. To bych doporučovala jako destinaci, která rozhodně stojí za objevení. Z ostatních míst na Amazing Places se těžko vybírá, sama jsem jich navštívila více než 100 a každé má něco do sebe. Nejlepší je zajít k nám na web a vybrat si místo přesně podle svého gusta.

Klára Honzíková

Pořádala sedm let akce po celém světě pro český start-up Socialbakers. Pracovala také pro tenisové Australian Open a spoluorganizovala Laver Cup. Nyní je čtvrtým rokem součástí Amazing Places, kde má na starosti marketing, který se zaměřuje především na sociální sítě. Miluje cestování, dobré jídlo a radost jí dělají také dvě chaloupky, které pronajímá v Českém Švýcarsku.