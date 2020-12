Chaotické rozhodování vlády je to, co sympatickému hostinskému vadí nejvíce. „Přišla první vlna a ve čtvrtek se řeklo, že od pátku je provoz restaurací jen do osmi. Kdyby řekli, že je možnost, že během dalšího týdne restaurace zavřou, tak se na to všichni nachystají,“ vzpomíná si majitel dvou vyhledávaných louckých restaurací. Dál tak navařoval celý jídelní lístek, narazil čtyři sudy a v sobotu ráno se dozvěděl, že musí zavřít.

Ten den mu navíc ještě přišlo zboží za pětadvacet tisíc, chystal totiž steakový víkend a po zimní pauze chtěl otevírat druhou restauraci, Kolničku. „Kdybych to věděl den dopředu, tak to neobjednávám,“ vysvětluje hostinský. V danou chvíli přitom vůbec nevěděl, co bude dál a tak vše, co šlo, zamrazil nebo rozdal. Pivo z naražených sudů podělil mezi kamarády.

Nouzový stav však pominul, restaurace Kolnička i U Procházků opět otevřely a zdálo se, že se život vrací do normálu. Dalibor Špejtek si v tu chvíli vůbec nepřipouštěl, že by se situace mohla na podzim opakovat. „Ale bohužel to přišlo,“ říká. Svérázné protesty kolegů v jiných městech chápe a podporuje, ale nepřipojí se k nim. „Milionové sankce pro nás mohou být likvidační a vzhledem k našim závazkům a jedenácti zaměstnancům cítím zodpovědnost,“ vysvětluje.

Zdroj: DENÍK/Archiv

První vlna koronaviru byla zlá, ale druhá byla podle Dalibora Špejtka určitě horší. „Každý měl něco pod polštářem, aspoň málo. O to ho připravila první vlna, a letní nadechnutí nebylo dost velké, aby si člověk udělal další rezervu,“ popisuje.

Nízkou návštěvnost během podzimu jen mírně zlepšily tradiční akce. „Pro nás je listopad zásadní měsíc, míváme zabíjačku, dva husí víkendy a další zabíjačku,“ říká Špejtek. Husy tak letos prodávali hostům s sebou, se zabijačkou počkali na otevření restaurací.

Otevřou a zase zavřou

Do nich aktuálně mohou návštěvníci opět chodit, je jich však málo a důvodů ke spokojenosti moc není. „Jednak si myslím, že se během pár dní zase zavře. Otevřou hospody, nechají nás nakoupit zboží, uvařit jídlo a v pondělí řeknou, že od úterý zavřeno,“ předpovídá majitel oblíbeného hostince.

Další ztráty vidí v tom, že lidé ruší firemní večírky, se zavírací dobou v osm hodin o ně není zájem, stejně tak si málokdo jde sednout na rodinnou večeři. „Máme objednanou jednu akci pro osmadvacet lidí. Sice spolu dělají v jednom kolektivu v práci, ale já je musím posadit po čtyřech dva metry od sebe,“ kroutí hlavou Dalibor Špejtek.

Světlo na konci tunelu zatím nevidí. „Bude zavřeno – klesne počet nakažený, otevře se – stoupne, zavře se – klesne. A tak to bude pořád dokola?“ ptá se. „Vůbec si nedokážu představit, jak dlouho to může trvat. V létě jsem si myslel, že je to za námi. Pak se říkalo do podzimu, do zimy a teď se říká do jara,“ připomíná. Podle něj druhou vlnu už řada restaurací neustojí.

Do toho všeho ještě Dalibor Špejtek v současné době staví v Lukách nad Jihlavou penzion, což představuje nemalou investici. „Vědět to před rokem, vůbec nevím, jestli bychom se do takového projektu pouštěli,“ uvažuje dnes. Zároveň ale letos viděl, že Češi více jezdí po své rodné zemi a to mu dává naději, že bude o ubytování vedle restaurace Kolnička zájem. Pokud vše půjde podle plánu, otevřít by měla už v březnu.

Další pozitivní věcí byla pomoc veřejnosti, které se restauraci dostalo. Někteří návštěvníci si kupovali a stále kupují poukázky, které využijí později nebo jako dárek pod stromeček. „Vím o tom, že se nám stálí zákazníci snaží pomoci to zvládnout, moc si toho vážíme a děkujeme jim za to,“ uzavírá oblíbený hostinský.