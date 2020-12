Může za to koronavirus. Některé domácnosti šetří. Jinde se bojí kvůli nákaze pouštět cizí lidi do bytu.

Za kolik vám uklidí firma byt 2+1



(prostý základní úklid, třeba utření prachu, luxování, úklid koupelny)



* Uniclean Pelhřimov - 1000 korun

* P služby 2000 korun

* Blesk úklid 800 korun

* SDK úklid 3000 korun

* Semitam 200 korun za hodinu



Ceny jsou za návštěvu a pouze orientační

Úklidovým firmám zase chybějí zaměstnanci, kteří jsou v karanténě. „Já si nechala uklízet jednou, před porodem. Manžel pracoval na druhém konci republiky. Byla jsem spokojená, ale už si uklízet nedám. Musíme šetřit. Ne utrácet za to, co zvládnu sama,“ konstatovala mladá maminka Jana Šimková z Havlíčkova Brodu.

Proto v úklidové firmě Gabriely Vlčkové v Pelhřimově a ve firmách ostatních žádají o vánoční úklid především lidé staří, nemocní a osamělí kteří nemají často peněz nazbyt.

Takovým nabízí před Vánoci úklid havlíčkobrodská sociální firma Semitam. „Zájem o naše služby je teď značný, protože uklízíme hlavně v bytech lidí, kteří si sami uklidit nemohou. Například v pečovatelských domech,“ informovala šéfka firmy Martina Kadlecová.

Přetížená zakázkami není před Vánoci úklidová služba Jiřího Pechy Pslužby v Havlíčkově Brodě. „Jednak si teď domácnosti uklízet nenechávají a šetří a pak na tu práci nemám lidi,“ konstatoval Pecha.

Zdroj: DENÍK/Archiv

Úklidová firma Blesk úklid ze Žďáru nad Sázavou letos dokonce zakázky na domácí úklid spíš odmítá. „Je to kvůli viru. Posadit dva až tři lidi spolu do auta je riziko, že vám zůstanou v karanténě. A já potřebuji uklízet i jinde, hlavně firmy a kanceláře. Navíc je to práce strašně nevděčná a nevyplácí se,“ vysvětlil šéf úklidové služby Jiří Kroc.

Podle Lukáše Pazderky z úklidové firmy SDK úklid Velké Meziříčí je letos o vánoční úklid minimální zájem. „Je to hlavně kvůli koronaviru. Lidi šetří a pak si nechtějí nikoho pouštět do bytu. Takže se věnujeme jiným zakázkám, třeba úklidu novostaveb,“ dodal Pazderka.

Úklidové firmy počítají zákazníkům ceny většinou za jednu návštěvu. Co se bude v době návštěvy uklízet, záleží na přání zákazníka, v každém bytě je to jiné. Nicméně základní úklid, to je utření prachu, luxování a úklid koupelny se pohybuje v ceně kolem tisíce korun a víc.