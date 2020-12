Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Babička Anežka: Tak, mládeži, kachnička nepřiletí.

Otec Václav: Cožééé? Proč?

Anežka: Nejsou lidi na rozvážku.

Matka Eliška: Já jim tam dojedu vynadat, já je sepsuju jak tady Osla.

Václav: Najíst se v hospodě nemůžeme, a ztahaný pingly tam sepsout můžeme? Nějak ti to nedrží pohromadě, milá ženo.

Eliška: Co že mi nedrží pohromadě, ty stárnoucí sprosťáku?“

Děda Přemysl: Uklidni se, prosím tě, on myslel argumenty, že ti nedrží.

Dcera Ludmila: I to je nepřípustný machismus, připomínat ženám, že nejsou logické. Ale přenesme se přes to. Pojďme prostě k Voňavému syrečku.

Václav: Tak to už nepůjde. Čtenáři Deníku velkou většinou rozhodli, že zůstaneme tady doma.

Mimino Kazi: „Já cu papat! Já cu mašo, já cu štechno!“

Puberťák Břetislav: V lednici máme tři psí konzervy, nějaký jogurty, ty vole, ty vole, tam jsou ještě ty jitrnice, co poslala teta! A škvarky! A prdelačka!“

Eliška: Kolikrát ti mám opakovat, že nebudeš říkat ty vole? Kolikrát? Ale jinak je ten objev nadobyčej cenný.

Václav: Objev jo, ale jak to, že ses tu objevil ty, Břetislave? Máte snad školu ode dneška.

Břetislav: Odmítám se tam vydat. Mé argumenty jsou neprůstřelné. Pokud nesmíme do hospody, kde se můžeme chránit, jak můžu jít do školy? Kolik je tam přenašečů? To si fakt myslíte, že děcka budou mít roušky o přestávkách? Vrátím se a nakazím tady dědu.

Eliška: Školní docházka je povinná! Pomažeš tam!

Ludmila: Matko, nezkratuj. On má přece pravdu. Riziko je ve škole vyšší než v hospodě. My tu ze strachu sušíme hubu o pár jelítkách a vyrobíme si vironosiče….

Má jít puberťák Břetislav do školy, nebo by měl podle vašeho názoru raději zůstat doma? Na základě právě vašeho hlasování se budou odvíjet další osudy rodiny. HLASUJTE DNES DO 14:00 V ANKETĚ POD ČLÁNKEM.