Osoby a obsazení: Otec Václav je všeuměl a vtipálek, takže matka Eliška musí řídit domácnost. Děda Přemysl je kritik doby, babička Anežka naopak s dobou jde. Teenagerka Ludmila je rebelka. Její bratr Břetislav trpí nezdravým zájmem o politiku. Batole Kazi je chytřejší, než byste čekali. Všichni mají psa Osla.

Otec Václav: Jdeme k Voňavému syrečku, všechny zvu!

Matka Eliška: Ses zvencnul? Otevírání hospod je čiré šílenství.

Václav: Vláda není kdovíjaká, ale šílenci to snad nejsou… Tak buďme Blatní jak Prymula a konečně se pomějme. Kachnička, ležák, špekový knedlík.

Eliška: Když Blatný nařídí, abys skočil z pátýho patra, uděláš to?

Václav: Samozřejmě, pokud mě dole bude čekat tvá náruč, milá ženo.

Puberťák Břetislav: PES je zas na čtvrtém stupni. (pes Osel mu skáče na kolena)

Břetislav: Asi chce říct, že záhy bude na pátém stupni.

Děd Přemysl: Jakožto riziková skupina to přežít nemusím. Ale rád se k syrečku vydám. Už proto, že ten důchod nestojí ani za fajfku tabáku.

Babička Anežka: Kuš. Objednám jídlo i pití po internetu.

Slečna Ludmila: Hele, jsme tu zavřený už měsíce, řveme na sebe, nenávidíme se. Potřebujeme do hospody.

Eliška: To si nedokážeš tu kachničku odpustit?

Ludmila: Nikdy mě neotravovalo nic tolik jako rodinný dýchánky, ale tentokrát půjdu s chutí.

Břetislav: K dispozici jsou už nejméně tři vakcíny. Já hlasuju pro to, abychom zůstali zavření, dokud se to všechno neproočkuje.

Václav: Rodina je tedy znovu rozdělená jako celá společnost? Takže oslava nebude?

Eliška: A to nevzpomínáš, jak se slavilo na Karlově mostě? A jak to dopadlo.

Ludmila: Já jdu, tati.

Břetislav: Zařídím se podle psa Osla. Štěkni, vole! Neštěkl. Tak nejdu.

Anežka: Objednám kachnu po netu a budeme si představovat, že jsme v hospodě…

Mají se Deníkovi vydat na rodinnou oslavu k Voňavému syrečku nebo mají zůstat doma? Podle vašeho hlasování se budou odvíjet jejich další osudy. HLASUJTE DNES DO 14:00 V ANKETĚ POD ČLÁNKEM.