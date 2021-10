S úderem půl páté se rozpohyboval slavnostní průvod doprovázený obrovským davem diváků, směřující do areálu strojíren na Cihelnu21, kde jste se všichni skvěle bavili.

Oheň, dřevo, trochu zálesácké zručnosti, pevné nervy, dávku štěstí. To stačilo k tomu, aby soutěžící odešel s hlavní cenou, zahradním grilem. Všem osmi týmům, šestnácti soutěžícím, děkujeme za účast a statečnost.

Desátý ročník Třešťského jednorožnění na náměstí je minulostí. Návštěvníky třešťského náměstí neodradilo minulou sobotu ani chladnější počasí a přišli se pobavit a zasoutěžit. Akce byla letos o to zajímavější, že končila průvodem na navazující akci Cihelna21 v areálu strojíren Podzimek na Čenkovské ulici. Za fotografie děkujeme Martinu Požárovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.