Jako kamínek zapadl do politické skládačky v Evropě atentát srbských studentů, kteří 28. června 1914 v Sarajevu zastřelili následníka trůnu Ferdinanda D´Este s manželkou. Částečnou mobilizaci vyhlásilo Rakousko – Uhersko 26. července 1914 a dva dny nato vyhlásilo válku Srbsku.

„Tehdy jsem se s rodiči zúčastnil veteránského výletu do rančířovských lesů. Hudba vesele vyhrávala, mladí tančili, starší si pochutnávali na pivě, děti na preclících. Kolem čtvrté hodiny přijel z města na kole posel. Kapela najednou ztichla a velitel veteránů pohnutým hlasem přečetl zprávu o sarajevském atentátu a na znamení smutku slavnost rozpustil,“ připomněl vyprávění svého strýce jihlavský historik Alois Šimka.

Doplnil, že opravdu zděšený byl tehdy jen párkař. „Právě, když se obchody začaly trochu hýbat a děti si vyprosily na rodičích pět krejcarů, všechno jde domů, je vedro a párky se zkazí. Proto šel s cenou dolů na čtyři, tři a nakonec na krejcar, a to už bylo skoro zadarmo. Děti potom vzpomínaly na sarajevský atentát jako na veliký svátek, kdy se poprvé v životě dosytosti najedly párků. Ale večer toho dne už byla Jihlava ozdobena smutečními vlajkami,“ doplnil Alois Šimka.

Na svůj odchod do války vzpomínal tehdy 36letý Václav Poláček z Hojkova na Jihlavsku: „V neděli na svatou Annu byla máma na křemešnické pouti. Domů přišla a všechny ženské s velkým pláčem, že jest vyhlášená mobilizace. Odpoledne už byla vyhláška u nás. Že všichni vojáci do 37 let musí ihned narukovat. Nastala panika, nikdo nepracoval a vojáci se připravovali na vojnu. A tak dne 27. července 1914 jsme o 10. hodině dopoledne sedali na žebřiňák u křížku a po rozloučení s celou vesnicí jsme vyjeli k vlaku do Horní Cerekve. Cestou se zpívalo, ale byl to zpěv smutný…“ vypovídají zápisky Václava Poláčka, jenž doma zanechal manželku a čtyři děti.

V samotné Jihlavě zpočátku válku vítali jihlavští Němci. Nadšení ale záhy opadlo, když do města dva vlaky přivezly přes 1 300 zraněných. Valem jich přibývalo a ze škol ve městě byly vojenské lazarety. Krom toho ulicemi proudily stovky odraných uprchlíků z Haliče a později přijížděly transporty ruských zajatců. V tomto duchu plynuly válečné roky.

Václav Poláček měl štěstí. Hned zpočátku války jej na východní frontě zajali Rusové a Václav se v zajetí jako šikovný vesnický kovář dostal k řemeslu.

„Ze 75 mužů z Hojkova, kteří narukovali, jich 12 padlo nebo zemřelo na válečné útrapy. Další se vraceli zranění nebo zbědovaní a zde na ně čekala válkou zanedbaná hodpodářství. Poslední se po šesti letech vrátil v březnu 1920 bývalý jednatel hasičského sboru Václav Poláček,“ uvádí útlá brožurka 100 let činnosti hasičů v Hojkově.