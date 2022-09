Zdroj: Youtube

Mezitím se na trati prali závodníci ve svých offroadových závodních autech. Zajímavostí byl ženský offroad trial, kdy dámy usedly za volant a pánové radili. Závodníci se s terénními nerovnostmi a technicky náročnou tratí prali, jak nejlépe uměli. Občas musela zasáhnout vyprošťovací technika, ale i to k tomu patří.

V nedělním programu patřil závěr divácky atraktivní zábavě. Soutěž Mám to na salámu spočívala ve skoku pro salám a dopadu do bahnivé tůně. Do té samé, kam o pár minut později skákali řidiči i se svými plechovými miláčky. A zahanbit se nenechal ani hvězdný host Petr Pilát, který se snažil největší tůň na mokřadech přeskočit na babetě. Závodníci předvedli krásné lety ve svých autech na odpis, proto si někteří návštěvníci pro jistotu oblékli pláštěnky.

Pořádný hukot, Baby Shark a světelná show. Kamiony na Pávově byly vidět i slyšet