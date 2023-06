/VIDEO, FOTO/ Největší sraz vozidel jeep zažily uplynulý víkend Pístovské mokřady a jihlavský tankodrom. Do Jihlavy se jich sjelo rovných 280. Během víkendu zájemci absolvovali volné jízdy v obou areálech a připravený byl i program pro děti a dospělé, nejen s bohatou tombolou. Vozy dostaly v bažinách pořádně zabrat. Za svolení zveřejnit fotografie děkujeme organizátorům a autorovi Michalu Janošovi.

Největší sraz jeepů byl na začátku června v Jihlavě. | Foto: Michal Janoš

Každý si víkendový sraz užil po svém, kdo chtěl, mohl se přidat na spanilou jízdu přímo do historického centra Telče. Zde si návštěvníci prohlédli vystavené vozy, které se potom vrátily zpět do Jihlavy. Kempování bylo přímo v areálu a po celý víkend bylo co jíst a píst. Různé soutěže vozů byly vhodné nejen pro jeepy, ale i pro veterány a SUV. Podívejte se.

Zdroj: Youtube