Už se vám to někdy stalo? Jdete s dětmi na hřiště a tu na vás u skluzavky vykoukne krásně namalovaný kamínek. Na něm mohou být zvířátka, pohádkové postavičky, květiny, nebo třeba jenom srdíčko. V ulicích nejen Třeště je tato zábava masově rozšířená.

Barevné kamínky jsou hitem v ulicích Třeště | Foto: Archiv / Facebooková stránka Kamínky Třešť

Může za to Vlaďka Chalupová Bellová, kterou na tuto aktivitu přivedla její sestra. Ta nápad rozjela v nedalekém Sedlejově a dnes už snad neexistuje město či vesnice, kde by se minimálně jeden kamínek neobjevil. „Jde o hru, kdy malujeme a hledáme kamínky, které umístíme někde venku a čekáme, kdo se pochlubí s nálezem či vlastní tvorbou,“ říká o aktivitě Chalupová Bellová. Jde o činnost, do které se mnohdy zapojují celé rodiny. Kromě maminek a tatínků malují kamínky už i děti. Facebooková stránka Kamínky Třešť je ve finále galerií krásných výtvorů.