Skvělá kondice běžců, radost z pohybu a úsměvy dětí – tím vším byl běžecký závod, který už třetím rokem pořádal v Telči v Lipkách Martin Švec pro organizaci Sdílení. Úspěchem byly nejen výborné sportovní výkony, ale také rekordní výtěžek, který činil 212 720 korun.

Běžkyně na půlmaratonu pro Sdílení. | Foto: se souhlasem Sdílení, o.p.s.

„Organizace celého závodu je velice náročná. Jakmile ale zahlédnete první sportovce, později všude vidíte pobíhat usměvavé děti a na konci si všichni akcí chválí, tak si řeknete, že to za to opravdu stálo. A už se těším na další ročník! Letošní rok jsme se více obuli do oslovování sponzorů a vyplatilo se to. Ceny pro sportovce máme hodnotné a je jich tolik, že oceňujeme prvních deset žen i mužů a první tři umístění ve štafetách. Největší radost mám však z toho, že jsme společně dokázali velkou částkou podpořit péči o pacienty Sdílení,“ říká Martin Švec.

Palouček v Jihlavě obsadily postavičky z Večerníčků. Podívejte se

Velký podíl na výsledné částce má společnost Albi, která akci opětovně podpořila částkou 100 tisíc korun. Letos ale přišel ředitel Albi s novou výzvou – za každou minutu pod dvě hodiny od nejrychlejšího běžce daruje Albi další tisícovku. „Odhadovali jsme, že nejlepší sportovec bude mít čas kolem hodiny a třiceti minut. Jakým překvapením byl ale výsledný čas našeho vítěze. Ladislav Suk doslova prolétl půlmaratonem ve skvělém čase hodina a sedmnáct minut. Gratulujeme ke skvělému výkonu,“ chválí nadšeně Martin Švec.

Na start se postavilo nejen 84 běžců, ale také 27 dětí, pro které byly připraveny dětské závody. S radostí se na trasu 100 metrů vydaly děti od jednoho roku a ty starší čekala trasa o něco delší. V cíli byla připravena věcná odměna pro každého malého závodníka. Bylo patrné, že je zde důležitá hlavně radost z pohybu.

Nový český rekord v Přísece. Na sraz multikár přijel i herec Kaiser s Vokatou

O celé zázemí závodu se staralo více jak dvacet dobrovolníků. Potkat jste je mohli za mikrofonem, u mixážního pultu, na stánku s registracemi, s občerstvením nebo u občerstvovacích zastávek na trase. „Veškeré benefiční akce se neobejdou bez velkého nasazení dobrovolníků. Patří jim za to veliké poděkování, moc si jich vážíme“, chválí Eva Švecová ze Sdílení. „Máme z celé akce obrovskou radost. Když se sejdou mladí lidé, kteří se rozhodnou podporovat paliativní péči, zahřeje vás to u srdce. Výtěžek použijeme na péči o naše pacienty v domácím hospici. Přejeme si, aby každý mohl důstojně dožít v domácím prostředí. A díky velké podpoře našeho okolí se nám toto poslání daří naplňovat. Děkujeme!“, uzavírá Eva Švecová.

Eva Švecová, Sdílení, o.p.s.