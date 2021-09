Celý program je pro všechny věkové kategorie. Pro děti a zájemce je připraven skákací hrad, pétanque, lezecká stěna, opičí dráha, pingpong i lukostřelba. Eva Ondrová představí ve vernisáži obrazy Z Větrného Jeníkova a okolí. Bude možnost nahlédnout do nové školní kuchyně. K jídlu budou přichystané palačinky, vafle a další dobroty, které udělají žáci školy. Občerstvení po celý den zajištěno.

A jaký bude celodenní program? Mezi největší lákadla patří bumperball a nafukovací atrakce. Školní areál se otevře v devět hodin ráno. V půl desáté ráno akci zahájí fotbalový turnaj žákovských týmů na novém hřišti. Od 10 hodin začíná orientační běh v areálu pro všechny, kteří si ho chtějí vyzkoušet. Budou mít možnost až do pravého poledne.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.