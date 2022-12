Aktuální mapka ukazuje, kam je možné zajít. Oproti přechozím ročníkům nejsou betlémy v domácnostech otevřené každý den, ale podle možností jednotlivých betlemářů. V turistickém informačním centru je dostupný aktuální plánek a přinášíme vám ho tu i my. Plánek je rovněž ke stažení na www.betlemy-trest.cz.

Další místa jsou kromě Schumpeterova domu také v Zámeckém hotelu, v kostele svaté Kateřiny, ve firmě Podzimek a synové, v Jindřišské věži v Praze nebo v Muzeu Vysočiny v Třešti.

V Schumpeterově domě jsou betlémy přístupné už od pondělí 19. prosince, otevřené jsou denně od půl desáté do půl páté odpoledne. Pouze 1. ledna 2023 bude otevřeno až od půl druhé do půl čtvrté. „Expozice v Schumpeterově domě se letos rozšířila do prostor bývalé cukrárny. V jedné z místností vzniklo takové malé kino, kde se ve smyčce promítá dokumentární film s názvem Rok betlémáře,“ dodala Požárová.

Aktuální mapa Betlémské cesty v Třešti 2022.

Nesmí chybět ani velký společný betlém, který čítá zhruba 1300 nejrůznějších kusů postaviček, zvířat, stromů, přírody, stavení a dalších řezbářských výtvorů. Třešťské betlémy jsou jako dioráma. Jde o krajinu z pařezů, mechů, chvojí, větviček a dalších přírodnin a zvedá se do malované krajiny.

