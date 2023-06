Bezpečná cesta do školy. Děti malovaly, jak se chovají na přechodu

Celkem sto třináct výkresů a literárních děl poslaly děti z Vysočiny do soutěže, kterou hodnotili policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Tentokrát zadavatelé soutěže Markétina dopravní výchova vyhlásili téma Bezpečná cesta do školy. Do soutěže se zapojilo deset škol z celého kraje.

Vítěz první kategorie mateřských škol. | Foto: se souhlasem KŘP Kraje Vysočina

Soutěž měla čtyři kategorie, tři výtvarné a jednu literární. V první kategorii mateřských škol namalovala nejlepší dílo žákyně okříšské mateřské školy. V kategorii žáků prvního stupně základních škol obsadil první místo žák Základní školy Jungmannova Jihlava a ve třetí kategorii se dařilo žáku ze Základní školy speciální a praktické Březinova Jihlava. Ve čtvrté, literární kategorii byl nejlepší žák Základní školy Jungmannova Jihlava. Tři nejzdařilejší díla z každé kategorie postupují do republikového kola, která se koná koncem června v Praze.