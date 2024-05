Na další bleší veletrh v Jihlavě můžete zavítat v sobotu 18. května do areálu letního amfiteátru Heulos. Od sedmi do dvanácti hodin můžete přijet nakoupit či prodat použité a další užitečné věci.

Bleší trh v Jihlavě. | Foto: Jakub Skočdopole

Sběratelské a umělecké předměty, oblečení, auto-moto, nářadí, military, drobné elektro, knihy, keramiku a další produkty běžné potřeby. To všechno na trhu seženete za zajímavé a smluvní ceny.

„Jihlavský bleší veletrh pořádáme nejen pro sběratele, ale také s ohledem na udržitelnost a snížení množství odpadu,“ popisuje koncept burzy organizátor Jakub Skočdopole. „Věříme, že můžeme dát věcem z běžných domácností nový život, a tím snížit náš vliv na životní prostředí a pomoci vytvořit udržitelnou budoucnost. Navíc každý objeví mezi zbožím nějaký poklad a je to krom praktičnosti jistá vášeň,“ popisuje s úsměvem Skočdopole.

Pořadatelé mají rezervován areál Heulos pro tři termíny burz v roce 2024, je to třetí sobota v květnu, červenci a září. Návštěvníci platí padesát korun, děti do patnácti let mají vstup zdarma. Cena pro prodejce za prodejní místo je od dvou stovek za jedno auto, odkud mohou zájemci své věci nabízet.

Více informací najdete na webu www.burzajihlava.cz.