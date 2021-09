Bratři Formanové se vrací do Třeště. Deadtown zavede do divoké Prahy

Čtenář reportér Čtenář





Divadlo bratří Formanů přijelo po letech opět do Třeště, od soboty 11. září do neděle 19. září se v šesti představeních odehraje pod krovy staré cihelny velký příběh z magické Prahy z počátku 20. století. Divadlo bratří Formanů bylo v roce 1998 strůjcem festivalu Cihelna Třešť, která je opět na programu už příští sobotu 18. září. Za text a fotografie děkujeme Petru Píšovi.

Divadlo bratří Formanů přijede opět do Třeště a zavede návštěvníky do 20. století, do času kabaretů v divoké Praze. | Foto: se svolením Petra Píši