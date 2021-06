Výstava je doprovodnou akcí jubilejního 20. ročníku MHF Mahler Jihlava – Hudba tisíců a součástí projektu Mahler s gustem 2020/21 k připomínce 160. výročí narození a 110. výročí úmrtí Gustava Mahlera.

Tvorba mnohdy mystických, synestetických obrazů Vladimíra Kiseljova je podložena i dlouhodobým odborným studiem díla a života skladatelů. Výstava je přístupná až do 12. září. Dům Gustava Mahlera na Znojemské ulici v Jihlavě je přístupný ve dnech od úterý do neděle vždy od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin.