Obyvatelé Jihlavy po návratu ke klasické otevírací době MMJ mohli brýle odevzdávat do boxu umístěného v Turistickém informačním centru. Další možností bylo odevzdat brýle během Jihlavského dne zdraví v září 2020.

A co se s vysbíranými brýlemi děje dál? V prosinci minulého roku přijel pro brýle do Jihlavy koordinátor projektu v ČR z organizace Lions Club International, která sbírku pořádá, který dál zajistí jejich první třídění. Brýle se potom odesílají do sběrného centra v Itálii, kde dojde k dalšímu třídění a měření dioptrií. Odsud se brýle zasílají nejen do Afriky, ale i do ostatních rozvojových zemí v rámci humanitárních akcí.

„V letošním roce plánuje statutární město Jihlava spuštění již 4. ročníku a věříme, že bude stejně úspěšný, jako ty předchozí. Děkujeme nejen všem dárcům z blízka i daleka, ale také kolegům z magistrátu, kteří se na zajištění sbírky podíleli,“ uvedla koordinátorka Projektu Zdravé město Jihlava, který sbírku za město pořádá, Alice Jandejsková.

ANETA HRDLIČKOVÁ