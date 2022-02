Svoje Filmové políčko zaměřil také na další slavonický film Po strništi bos. Který z českých filmů může říct, že sloužil jako inspirace Timu Burtonovi? Čarokrásný dílo Valerie a týden divů (1970), které Jaromil Jireš natočil podle básně od Nezvala. Spojuje příběh o dospívání mladé dívky, tchoře, upalování, upíry, lesbické experimentování, incest, pedofilního kněze v podání skvělého skladatele Jana Klusáka. A to vše za doslova kouzelných tónů Luboše Fišera, který komponoval i k filmu Adéla ještě nevečeřela. A to je vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste si tu magii hned pustili. Já ten film miluju.