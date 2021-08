Kousek od kempu Zvůle poblíž obce Valtínov v Jihočeském kraji se nachází nenápadný zábavně-naučný lesopark s rozhlednou U Jakuba. Kdo se sem vydá na výlet s dětmi, musí se připravit na to, že zde stráví minimálně dvě hodiny. Aktivit pro ně je tu totiž nespočet. Z Telče, která nyní žije folkovým festivalem, sem trvá cesta zhruba třičtvrtě hodiny i s objížďkou. Za fotografie děkujeme Jindřichu Kružíkovi.

Vyžití v lesoparku U Jakuba s rozhlednou najdou jak nejmenší, tak i dospělí. | Foto: Jindřich Kružík

Bonusem pro rodiče je rozhledna s nádhernými výhledy do okolí České Kanady. Byť je trochu ruší vykácené lesy, ale to nyní patří ke koloritu všech rozhleden

v republice. Parkoviště pro auta se nachází v údolí mezi ohradami u Valtínova, z cesty od Kunžaku i Českého Rudolce velice dobře značené. V těchto měsících si jen návštěvníci musí dobře naplánovat trasu, protože je silnice v Kunžaku zavřená. Z parkoviště je to k rozhledně asi kilometr, velice dobře to zvládnou i malé děti.