Sedmnáct dobrovolníků z Krajského úřadu Kraje Vysočina se ve čtvrtek 20. dubna zapojilo do akce Čistá Vysočina. A dubnové počasí pořádně pozlobilo, skupinka musela úklid přírody o týden odložit. Ve finále ale byli všichni sběrači rádi, protože tento den bylo opravdu krásné počasí.

Skupinka dobrovolníku se vydala minulý čtvrtek vyčistit ulice Jihlavy. | Foto: se souhlasem organizátorů

Dobrovolníci se už v areálu krajského úřadu rozdělili na tři skupinky. S patřičnou výbavou a pytlemi na směsný odpad a plasty šla jedna skupinka vysbírat ulice kolem úřadu a do okolí Koželužského potoka a cyklostezky na Telečské. Další skupinky se vydaly směrem z města až do městské části Hosov na výpadovce na Pelhřimov. „Náš úsek byl hodně znečištěn nejen plastovými a papírovými odpady. Hodně jsme si mákli kolem dvou benzinových pump,“ potvrdila koordinátorka dobrovolníků Irena Hambálková.

Lidé v Jihlavě byli štědří. Ve sbírce potravin darovali přes devět set kilo

Mezi sběrači se našli i nováčci. Jedním z nich byl Miloslav Malec z krajského odboru územního plánování a stavebního řádu. „Jdu poprvé a užívám si to jako krásnou procházku s přidanou hodnotou. Hodně chodím do lesa a nechápu, jak tam může někdo cíleně vozit věci, které tam nepatří,“ zamyslel se nad chováním některých lidí Malec. Sám během sběru našel pár zajímavých úlovků, které by nečekal. Například sluneční brýle.

VIDEO Z ČISTÉ VYSOČINY

Zdroj: Youtube

Nečekaných úlovků našli sběrači více. U jednoho exempláře vznikla diskuse nad tím, co to vlastně je. Nakonec se všichni shodli, že půjde o originálně zabalenou elektronickou cigaretu. Ulice, které vedou z centra do městské části Hosov, byly poseté papírky od hašlerek. Lidé v Jihlavě je zřejmě mají rádi. „Loni jsme jich našli v parku opravdu mnoho a i letos byly obaly od nich všude,“ dodala Hambálková. Ani letos nechyběly mezi odpadky pneumatiky, láhve od alkoholu, rukavice a další části oblečení. Závěrem se dobrovolníci odměnili opečenými špekáčky a dobrým pití.

Letos se sběrači cestou dočkali také jednoho ocenění. Seniorka Františka Antonů, která bydlí v panelácích nedaleko krajského úřadu, sběrače za svou aktivitu pochválila a poznamenala, že sama kolem uklízí: „Bydlím tady a vadí mi, když tu máme poházené odpadky. Říkáme zeleni kolem sídliště zahrada a chceme to tu mít hezké.“

Burza veteránů v Telči. Do muzea přijela naleštěná auta s historií

Dobrovolníci a jejich aktivity jsou součástí evropského projektu: „Rozvoj inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.02.02/00/22_006/0000537", spolufinancovaného z OPZ plus. Jeho cílem je propagovat myšlenku dobrovolnictví a inspirovat další zájemce o zapojení do aktivit, ve kterých najdou smysl.