Na konci října se v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě uskutečnil kreativní workshop s umělcem a filmařem Félixem Blumem k jeho výstavě ve zvukové galerii Igloo. Tam byla totiž k vidění jedinečná expozice s názvem Cvrčci ze sna. Za fotografie děkujeme Oblastní galerii Vysočiny.

Na konci října se děti zabavily na workshopu ke zvukové výstavě Cvrčci ze sna. | Foto: se svolením Oblastní galerie Vysočiny

Workshop byl určený pro děti od osmi do deseti let. Děti se dozvěděly, co obnášela práce zvukaře a jak vznikal projekt Cvrčci ze sna s dětmi v Chile. Zvukový poslech byl inspirací pro tvoření. Workshop se konal v anglickém jazyce, ale byl tlumočen do češtiny.