Po vyplnění je možné hrací lístky odevzdat do schránky DDM Telč na Náměstí Zachariáše z Hradce. Kartičku je možné vhazovat do schránky do neděle 30. října. Odměna k vyzvednutí bude možná od pondělí 31. října až do 16. listopadu v kanceláři DDM, ale pouze osobně.

Šikovné ručičky. V Jihlavě na náměstí rozbalil stánky poprvé Mint Market