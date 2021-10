Na programu nedělní akce, která začíná v deset hodin dopoledne, je také slámové bludiště, tvoření z dýní, vyrábění ze slámy, živá hudba nebo divadlo pro děti. Jako občerstvení si pořadatelé ze zámecké stáje připravili pečené prase, domácí šunkové klobásky, dýňovou polévku, dýňový guláš, kuskus a dýňové buchty a štrůdl. Dýně se dá ale použít také do palačinek či hamburgerů.

Dýně, kam se jen podíváš. Zámecká stáj v Plandrech ožije tuto neděli 10. října Dýňobraním. Jde o tradiční kulturní akci v obci nedaleko krajského města a lidé se mohou těšit na bohatý doprovodný program v podobě výstavy historických aut a motorek, jarmarku a také se dobře nají. Podívejte se na fotografie od Lucie Čudové, jak to v Plandrech vypadalo před dvěma lety.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.