Ještě než bude mít za pár dní následovníka (Vlčí hrad), pojďme se ohlédnout za sobotním koncertem. Jihlava byla po Děčíně druhou zastávkou. V zaplněném klubu Moment odstartovala povedená partička z Prahy svůj set písní Vocotadyde až po desáté večerní. Oproti podzimní části před sebou neměla předskokana, proto se pozornost soustředila právě jen na formaci kolem Zellera. Jejich aktuální turné nedoprovází žádné speciální pódiové rekvizity. Je to čistě o návratu k jejich kořenům, syrovosti a dobře odvedené práce.

Playlist vycházel z podzimního setlistu, který byl v konečné fázi rozšířen na úctyhodných dvacet čtyři písní odehraných během dvou hodin. Notná třetina pocházela z již zmíněného debutu. Další písně převážně byly z posledních dvou kritikou opěvovaných nahrávek Rituál, kmen a srdce a kmen! a Veď mě!. Po delší době fanoušci mohli slyšet Nenávist či Traviče vody, jež se se vrátily do setu.

Toto turné je výjimečné i tím, že nejenom Zeller co by zpěvák má před sebou mikrofon, ale i kytaristé včetně basáka. Tradičně při písni Bratře nedovol rozdělil frontman fanoušky po pódiem na dvě poloviny světelným kabelem od mikrofonu a během refrénu je donutil pustit se do sebe. Při nestárnoucí klasice Kopem vybídli dvě fanynky, aby mávaly kapelními vlajkami, zatímco frontman se nechával unášet v rámci stage divingu. Místo labuti byl proprietou originální obří nafouknutý hamburger.

Králové živých koncertů, i tak by se dalo říkat Cocotte Minute, jejíž koncerty jsou pokaždé explozí energie a nekonečného zápalu pro hudbu, v Jihlavě tomu nebylo jinak. Dokázali strhnout fanoušky na svoji stranu. Koncert právem potvrdil, že formace je při síle a v největší formě.

Hanka Bukáčková