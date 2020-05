Péče o naše uživatele během nouzového stavu sebou přináší celou řadu opatření. Z hlediska poskytování služby osobní asistence našim uživatelům, nelze s uživateli podnikat některé běžné aktivity, například návštěvy kulturních představení, návštěvy kaváren a restaurací… Celkově je teď téměř nemožné zprostředkovat našim uživatelům kontakt se společenským prostředím.

Děkujeme za pořízení ochranných pomůcek | Foto: Archiv Martina Šprynarová

Další opatření, které se nás dotýká, je uzavření základních škol a některých školek, a to hned ve dvou rovinách: některé pracovnice čerpají dávku OČR, a tudíž nechodí do práce. V druhé rovině se to dotýká přímo služby osobní asistence. Začínáme se potýkat se snížením úhrad za zmíněnou poskytovanou službu, protože asistenci neposkytujeme v takovém rozsahu jako obvykle (nyní neposkytujeme ve škole). Pokud to takto bude pokračovat až do června, znamená to pro nás výpadek finančních prostředků, s kterými jsme v rozpočtu počítali na investice a rozvoj organizace.