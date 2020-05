„Školku jsme otevřeli proto, že školka v Brtnici je stále kvůli covidu uzavřená, už to vypadalo na otevření, ale pak si to zřizovatel rozmyslel, jako firma jsme s tím počítali, tak jsme ji nakonec otevřeli doma,“ vysvětluje Lucie Zelená.

Otevření firemní školky využily všechny zaměstnankyně, které by jinak musely s dětmi zůstat doma. „Výjimkou byla jediná maminka, jejíž děti jsou diabetici, na to jsme si moc netroufali. Protože pracuje na zkrácený úvazek, s kolegyněmi jsme si její práci rozebraly, aby mohla zůstat doma,“ říká Lucie.

Firma pro děti zajistila učitelku, asistentku a kuchaře. „Děti mají režim jako ve skutečné školce. Striktně dodržujeme hygienu a zajišťujeme přesnídávku, oběd i svačinu i dodržování pitného režimu,“ popisuje Lucie Zelená. Dopoledne se děti věnují různým ručním pracím, před obědem vyrazí na vycházku, po obědě v rámci poledního klidu čtou starší děti mladším pohádky a do vyzvednutí tráví čas na prostorné zahradě.

Děti si vzala na starost učitelka z nedaleké školky z Velkého Beranova, protože kolegyně z brtnické školky, ačkoli ji město uzavřelo, docházely do prázdné školky. Přihlásila se i studentka třebíčské Vyšší odborné školy zdravotní, která sama nemohla chodit do školy. Jako asistentky učitelek nastoupily studentky deváté třídy základní školy, které se staraly o chlapce s diagnózou mírné formy autismu. O stravování se staral vyučený kuchař a číšník podnikající v oboru, který se během nouzového stavu nemůže své práci věnovat.

„Každý den nějaké dítě pláče a dělá mamince scény, že ještě nechce jít domů a že si chce ještě chvilku pohrát,“ s úsměvem prozrazuje Lucie Zelená.

Rodiče přispívají stokorunou denně na jídlo a odměnu učitelkám, ostatní náklady ve výši trojnásobku hradí firma jako benefit pro zaměstnance.

„V prvních dnech nouzového stavu, kdy jsme neměly zajištěné hlídání dětí, byly kanceláře úplně prázdné. Nesmyslné uzavření celé školky ohrozilo chod celé firmy zaměstnávající devětasedmdesát lidí,“ říká Lucie Zelená. Podle ní neuvážená opatření proti epidemii u řady zaměstnavatelů povedou k tomu, že ženám s dětmi zruší jejich pracovní pozice. „Zjistili, že to tři měsíce nějak fungovalo i bez nich,“ vysvětluje. Správnější by podle ní bylo nechat v omezeném provozu aspoň jedno oddělení, které by bralo ohled na zaměstnané rodiče.

Zdeněk Fekar