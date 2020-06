Ptáte se, proč by to dělali? Považují je za konkurenci, poněvadž jim predátoři přirozeně loví drobnou a pernatou zvěř, kterou oni uměle chovají a vysazují, tedy bažanty, koroptve a zajíce. Z tohoto důvodu starší generace myslivců tráví malé šelmy a dravé ptáky, ale s tím se svezou i další zvířata jako jsou samozřejmě psi a kočky. Dále jsou zde někteří rybníkáři a rybáři, kteří tráví karbofuranem vydry říční, orly a jiné dravce, poněvadž jsou přesvědčeni, že jim páchají škody na jejich chovatelském byznysu s rybami.

Tímto způsobem nám mizí z krajiny všichni důležití predátoři živící se hlodavci, včetně sov. Toto je mimo jiné jeden z důvodů přemnožení hrabošů polních, kteří jsou aktuálně tráveni zemědělci za použití jedu Stutox II. Každý takto otrávený hraboš se stává potenciální jedovou návnadou pro další zvířata, která se po jejich pozření taktéž otráví. Takto končí svůj život velké množství koček, malých šelem, dravých ptáků včetně sov. Začarovaný kruh jedů v krajině.

Tedy když si shrneme tento problém, tak se z naší země stává mekka travičství, tedy doslova ekologická katastrofa a ostuda střední Evropy, kterou mají na svědomí mnozí zemědělci, myslivci, chovatelé drobného hospodářského zvířectva, rybáři, či rybníkáři.

Opusťme nyní trávení volně žijících a pro krajinu důležitých živočichů, kterými jsou lišky, kuny, lasice a draví ptáci. Zaměřme se na vaše psy a kočky. To si takhle jdete se psem na procházku, on vám odběhne a začne něco očichávat, či posléze konzumovat. Nevíte co to je, ale brzy zjistíte, že to zvláštně chemicky páchne, ale už je pozdě. Váš pes po pár minutách, či hodinách začne zvracet, dusit se a umírá. Spěcháte k veterináři, ale marně. Poprvé jste se setkali s jedem karbofuranem, zatímco váš pes naposledy. Pokud se vám podaří jedovou návnadu odhalit dříve, než ji pes sežere, tak objevíte většinou kus masa, vnitřností, rybu, zdechlinu drůbeže, či vajíčko s dírkou zalepenou průhlednou páskou nebo voskem. Kolem návnady jsou často další otrávená zvířata a na ní či v ní mrtvý hmyz, či červi. Co dělat v takovém okamžiku? Je zde téměř 100% jistota, že se jedná o jed karbofuran.

V takovém případě nikdy nesahat a je třeba kontaktovat Českou společnost ornitologickou nebo spolek Prales dětem s jeho občanskými hlídkami proti jedům v krajině, kteří vám poradí co dále a jak postupovat. Rozhodně bude zapotřebí do celé akce zapojit policii, poněvadž trávení zvířat karbofuranem a dokonce i jeho držení jsou trestným činem. Dále se musí povolat Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Pokud se na to necítíte, tak právě proto je dobré se ozvat našim inspektorům z občanských hlídek a napsat na facebook Justice for Nature – Spravedlnost pro přírodu nebo na e-mail: hlidka@justicefornature.org. Zatím operujeme především ve dvou nejproblematičtějších krajích, tedy na Vysočině a Jižní Moravě.

Mnoho lidí vůbec netuší, jak má v takovém případě jednat nebo má strach. Takto jsou v krajině aplikovány nejenom jedy, ale také se začínají opět objevovat pasti v podobě zakázaných želez. Tímto způsobem se pokoušejí někteří myslivci zbavovat vlků, které opět považují za svoji konkurenci, tedy za nepřátele. Používání želez je trestným činem týrání zvířat a i to je zakázané ze zákona. Lidé takto konající se stávají pachateli trestných činů. Jak je uvedeno výše, takovými pachateli jsou někteří myslivci a je v zájmu Českomoravské myslivecké jednoty, aby byli tito jejich členové odhaleni, vyloučeni z mysliveckých sdružení a zároveň potrestáni dle zákona. Měli být zbaveni loveckého lístku a zbrojního průkazu. Pokud se na základě vyšetřování odhalí spolupráce celého mysliveckého sdružení na páchání trestné činnosti, mělo by dojít k dalším právním úkonům, poněvadž se jedná o skupinu páchající organizovanou trestnou činnost. Samotní myslivci, kteří tuto trestnou činnost nepáchají, by měli udělat vše potřebné k odhalení takových jednotlivců, kteří sešli z cesty a předat je zákonu a spravedlnosti.

Závěrem bychom chtěli vyzvat občany, aby nezůstávali lhostejní k páchaní trestné činnosti trávení zvířat karbofuranem, či jinými jedy, jako je Stutox II nebo jed na krysy. Stejně tak se objevují kusy masa s hřebíky, jejichž účelem je ublížit bezbranným živým zvířecím bytostem. Nalezněme v sobě občanskou odpovědnost a odvahu konat, abychom zbavili naši společnost této zlovůle a apatie vůči ubližování zvířatům, ať už se jedná o ty volně žijící nebo o vaše psy a kočky. Stačí jen trochu chtít a nebát se.

Milan Jeglík (zakladatel občanských hlídek proti jedům v krajině, předseda spolku Prales dětem, bývalý člen kriminální policie, absolvent lesnické školy)