Každý týden zveřejňujeme k výstavě i online tvořivou výzvu s fotonávodem - námětově nebo obrazově vycházející z fotografií Jana Pikouse. Společně se ponoříme do souvislostí předmětu, světla, hloubky a krajiny. Skrze různé materiály dohledatelné často v našich domácnostech, nabídneme dětem i dospělým vhled do surreálného světa Pikousových fotografií a pohrajeme si s pohledem na objekt v různých souvislostech. Jako výsledné výtvarné výstupy vzniknou dokumentární fotografie jednotlivých dílek. Sledujte náš facebook.

Čtvrtá výzva: Tento týden se místo zobrazení konkrétních věcí ponoříme spíše do světa čiré imaginace a abstrakce. Jan Pikous byl v tomto velmi citlivým autorem, jenž zkoumal různé úrovně vztahů jednoduchých objektů a materiálů, až do čistě abstraktní roviny. My se tento způsob pokusíme prozkoumat opět s využitím běžných materiálů, ale tentokrát s pomocí zdroje světla a barvy, které nám pomohou "modelovat" atmosféru vztahu místa a objektu. Vše opět zdokumentujeme pomocí černobílé a nyní i barevné volby na fotoaparátu mobilního telefonu.

Fotografie dílek zasílejte na e-mail mahler@jihlava-city.cz – odměna jistá!

Dům Gustava Mahlera Jihlava