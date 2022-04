Kateřina Kodysová odhalila, jak nápad vznikl a jakou nese myšlenku. Původně ji vytvářeli už před dvěma lety, plány ale zhatila covidová pandemie. Ale kdo si počká, ten se dočká. A tak se mohla scéna naplno rozhořet až v letošním roce.

Příběh se opírá o myšlenku, že s čím kdo zachází, tím také schází. Paralel k zamyšlení, můžete najít více. Na začátku děje se ocitáme v dílně jevištního mistra. Zjišťujeme, že se ve svém volném čase věnuje výrobě loutek v životní velikosti. Co se ale děje, když ze své dílny odejde, to netuší.

Loutky ožívají. Učí se pohybovat a to bez loutkářovi pomoci. Dílem nešťastné náhody je jednoho dne loutkář sražen a bezvládně padá k zemi. Loutky se snaží pomoci a loutkáři věnují své tažné provázky. Loutkář se, ale nehýbe. Situace vypadá nešťastně. Loutky se vracejí na svá místa a my až v samotném závěru vidíme loutkáře že opět nabral dech. Ovšem pohled na něj nám napovídá, že se již on sám stal loutkou. Nebo je všechno jinak?

A jaký bude jubilejní 60. ročník? To si diváci musí počkat do příštího roku.

