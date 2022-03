74 467 korun. To je výtěžek ze vstupného na úterním benefičním koncertě Humpolec pro Ukrajinu. Atmosféra byla báječná, a to, co předvedli muzikanti na jevišti, co dokázali připravit za pouhý týden, bylo dechberoucí! Velký dík patří TUCET Humpolec, Zlee jazzyky a Le Plaisir za nádherný kulturní zážitek. A také všem ostatním, kteří sice nebyli vidět, ale koncert s námi připravovali, a bez nich by to nešlo.