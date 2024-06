Sobotní odpoledne patřilo v areálu Českého mlýna v Jihlavě sportu a zábavě. Konal se tu Den s Krajem Vysočina 2024. Během celého odpoledne dorazilo na tři tisíce lidí. Závěr obstaraly koncerty Bee Bandu a Zatrestbandu Petra Píši.

Den s Krajem Vysočina 2024 v areálu Český mlýn v Jihlavě. | Video: Deník/Jana Kodysová

Zájemci se mohli zúčastnit závodu nazvaný koloběh, vyzkoušet si výkonnostní disciplíny u stánku hasičů či policistů. Oblíbený byl parkour, skateboarding, americký fotbal nebo moderní tanec. Hlavním tématem dne byl sport a pohyb. Odpočinkovými aktivitami bylo zdobení perníků nebo hraní šachů. Děti i dospělí se kolikrát zapotili nad otázkami z oblasti ekologie a odpadů. Program doplnily exhibice a krájení dortů.

Sportovní organizace a kluby si mohly na místě vytipovat zdatné jedince a pozvat je k sobě do komunity. A je možné, že někdo přišel na to, co by ho bavilo za sport. V nabídce občerstvení byly hamburgery, zmrzlina ale i dobroty z jihlavské pekárny Veselo.