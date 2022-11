Děsiví klauni, milá kočička, čerti i bubáci. Stonařovská přehlídka dýní je tady

Listopad a dýně, to patří ve Stonařově k sobě už několik let. Podívejte se do galerie, jak se to místním povedlo vyzdobit letos. Za fotografie děkujeme Zuzaně Musilové.

Svítící výzdoba ve Stonařově. | Foto: se souhlasem Zuzany Musilové

Vedle vydlabaných svítících dýní můžete tentokrát u sochy sedláka obdivovat i duchy, bubáky a čerty. Výzdoba je na dobře viditelném místě u hlavní silnice od pátku čtvrtého listopadu.