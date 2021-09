Děti se seznámí s historií i přírodou. Budou tvořit v Muzeu Vysočiny

Muzeum Vysočiny Jihlava přichází s novou aktivitou. Je to muzejní kroužek pro děti od sedmi do třinácti let. Scházet se budeme každou středu od půl čtvrté do pěti odpoledne. Začínáme ve středu 22. září. Přijďte se za námi podívat.

Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje kroužek pro děti. | Foto: Muzeum Vysočiny Jihlava