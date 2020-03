Díky divákům mohlo divadlo pozvat na pohádkový muzikál O Perníčkovi naše děti z Klubíčka, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při Oblastní Charitě Jihlava. Představení se konalo koncem února a děti si náramně užily krásné a veselé představení. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost s divadlem vůbec. Dětem se pohádka moc líbila, zpívaly, napovídaly hercům a tleskaly. Po představení rodičům nadšeně vyprávěly, co všechno viděly.

Zdálo by se, že návštěva divadla je snadná věc. Ale když vběhne na scénu zlý myšák a zkouší vás přepadnout, může se stát, že se trochu polekáte, třeba jako náš nejmenší účastník. Nicméně prohlídka divadelního schodiště, všech vystavených fotografií a zjišťování, zda jsme větší než zdejší květiny, ho dostatečně uklidnila. Mohli jsme se pak zase vrátit do sálu a ujistit se, že pohádka měla dobrý konec. Když jsem se dětí ptala, jak to dopadlo s myšákem, dostalo se mi podrobného popisu i s názornými pohybovými ukázkami.

Moc děkujeme Horáckému divadlu a všem dárcům, že našim dětem z Klubíčka tuto zkušenost umožnili. Pro divadlo jsme vlastnoručně vyrobili svícny jako malé poděkování.

Karolina Kociánová, pracovník v sociálních službách