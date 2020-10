V pondělí 21. září ocenila nezisková organizace Člověk v tísni Cenou Gratias Tibi v kategorii základní školy projekt Dáme vaší tváři úsměv. Dívky z výchovného ústavu v Janštejně se rozhodly ve svém volném čase navštěvovat rodinný azyl Dej pac! a venčit pejsky. Jako pomoc svým psím kamarádům uspořádaly několik benefičních akcí, na nichž vybraly finance na veterinární péči.

Projekt Dáme vaší tváři úsměv | Foto: Tereza Anna Štegmannová

Pejskové se do azylu Dej pac! často dostávají v hrozném stavu, ať už se jedná o týrání či byli prostě zanecháni na odlehlých místech. Často potřebují nákladnou veterinární péči, a právě proto se jim rozhodly dívky pomoci. Trávení času v azylovém domě navíc dělá radost jim i samotným pejskům. „Nečekaly bychom, že naše setkání s nimi budou tak krásná. Tito psi nám velmi pomáhají. Kdykoliv za nimi přijedeme, jsou šťastní, že nás vidí, a že s námi mohou dovádět na procházce. Společný čas si užíváme i my. Na chvíli totiž zapomeneme na naše životní trápení a těžkosti. I oni mají ta svá,“ popisuje jedna z oceněných dívek Amanda Muchová, co jim dobrovolnictví přináší, a pokračuje: „Někteří z nich byli týraní, jiní zanecháni na odlehlých místech. Ne vždy se k nim majitelé dobře chovali.“ Zároveň se dívky věnují další dobrovolnické činnosti, konkrétně jezdí navštěvovat seniory v LDN Počátky a v DPS Janštejn. S nimi si na svých návštěvách hrají a povídají a vždy tak seniorům na tváři vykouzlí úsměv.