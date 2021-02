Oficiální program NTM bude zahájen 8. února v deset hodin a postupně nabídne webináře nebo videa na témata Prázdné hnízdo a vztah s dospělými dětmi, Mé dítě je originál, O rozvodech v covidové době, Dospívání bez obav nebo Emoce v manželství. Seznam dalších aktivit pořádaných v rámci NTM je možné nalézt na webu www.tydenmanzelstvi.cz.

Záštitu nad letošním ročníkem převzal senátor David Smoljak, který natočil k NTM krátké video, v němž mimo jiné odhaluje, co má společného vstup do manželství se vstupem do Evropské unie. „Epidemie zastavila v naší zemi mnoho věcí. Pro mnoho manželství ale paradoxně přinesla mnohem intenzivnější čas spolu. Někteří čas navíc uvítali, pro jiné přinesl více stresu, prohloubení problémů nebo dokonce rozchod. Právě proto, že žijeme v náročné době, je dobré přemýšlet, jak své manželství chránit. Navíc jsme mnohem více i se svými dětmi a řešíme, jak si v tom kolotoči online školy a práce najít čas na sebe. I proto jsme letos zvolili téma NTM – O manželství a dětech,“ řekl k letošnímu ročníku Peter Adame, koordinátor NTM.

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého anželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoňjednou za rok podpořili důležitost manželství. KroměČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA. Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubůdvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.

Petr Adame, koordinátor NTM a Marie Nováková, tisková mluvčí NTM