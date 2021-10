Důvodem, proč zrovna Černobyl, bylo zkusit nalézt (alespoň symbolicky vnitřně) na nejzničenejším místě světa, kde už neměl existovat život, ale stále existuje, nějaké vnitřní uzdravení neléčitelné nemoci, kterou Honza trpí. Celou výpravu jsme natáčeli a pod názvem Černobyl na kolečkách by měla vstoupit do kin v dubnu na výročí černobylské havárie. Za mě osobně šlo o neuvěřitelnou ukázku lidské pomoci splnit sen někomu, kdo bez ní už ani nezvládne zvednout z postele.

Po expedici Camino na kolečkách v roce 2017, kdy jsme se vydali s Honzou, pacientem s roztroušenou sklerózou na invalidním vozíku, 640 km pěšky Španělskem do Santiaga de Compostely, jsme se rozhodli uskutečnit další výpravu, tentokrát směr Černobyl. V samotném areálu Černobylu jsme putovali čtyři dny, poté následoval Kyjev a Karpaty, kde jsme se snažili převézt Honzu na jednokolečku na nejvyšší horu Ukrajiny Hoverlu. Vzhledem k extrémně problematickému terénu se ale Honza dostal jen do dvou třetin – finální vrchol za něj zdolal zbytek výpravy.

Z výpravy na Ukrajinu a do černobylské oblasti při natáčení dokumentu Černobyl na kolečkách. Černobylská oblast. | Foto: Jiří Kalát

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.