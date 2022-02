Dobrá zpráva. Volavka s mucholapkou je zpátky doma

Dobrých zpráv není nikdy dost. Platí to i v případě zvířat v nesnázích. Pavlovské záchranné stanici se povedlo vrátit zpět do přírody dalšího svěřence. Podívejte se na fotografie, jak to celé probíhalo.

Zpátky do přírody. Volavka popelavá se vrátila tam, kam patří. | Foto: Stanice Pavlov