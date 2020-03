Jejich kontakty nikde nezvěřejňuji, každý dobrovolník má své číslo. Chtěla jsem být nápomocná hlavně městu a organizacím v případě, že budou potřeba lidi. Primárně jsem myslela na organizace zdravotní a sociální, ale brzy se ukázalo, že je pomoc potřeba všude.

Nyní dobrovolníci chodí například do potravin, hledáme ochotné lidi do zemědělského družstva, ale i do přímé péče o seniory. Ochotných lidí, kteří se hned přihlásili pouze na výzvu na Facebooku, je zatím čtrnáct.

Pokud se chce někdo přihlásit, může napsat email na navetvi@navetvispolu.cz. Nebo si na Faceboku najít skupinu Dobrovolníci Telč a vyplnit formulář.

Lucie Váchová