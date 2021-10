Podruhé za sebou Přibylová získala nejvyšší možné cukrářské ocenění, kterého lze u nás dosáhnout. Bodovala v kategorii 3D dekorativních perníků. „Letos jsem si jela potvrdit, jestli loňské vítězství nebyla náhoda,“ poznamenala k úspěchu v soutěži s úsměvem Přibylová, která už přemýšlí o příštím ročníku. Na něj už ale plánuje jet v jiné roli. „Oslovili mě organizátoři, jestli bych tam příští rok po oba dva dny nechtěla dělat ukázku toho, jak zdobím a maluji perníky. Pro návštěvníky by to mohlo být zajímavé a inspirativní,“ uvažuje šikovná cukrářka ze Studnic.

Velkým mistrovským dílem je totiž její do detailu propracované krajkování perníků. „Rozhodně to ale není tak, že jsem to jednou zkusila a hned mi to šlo. Této práci se věnuji už deset let a denně zdobím. Musela jsem se vypracovat,“ popsala svou cestu mezi perníky Přibylová.

Vítězné dílo mohou lidé obdivovat až do konce listopadu v telčském obchůdku U Spázalů v Telči na náměstí. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin. U betlému stojí kasička, do které mohou lidé dobrovolně přispívat. Celý výtěžek poputuje telčské organizaci Sdílení, která pomáhá rodinám s péčí o nemocné a nemohoucí.

A jaký osud čeká perníkový betlém? „Ráda bych, kdyby skončil v některém kostele, protože betlém do kostela patří. Chci ho ovšem dát do takového, který je lidem volně přístupný po většinu dne. Aby se na něj mohli přijít podívat,“ uzavřela téma Přibylová. Proto zatím není jasné, kde ho budou moci návštěvníci obdivovat.

Jana Kodysová