/FOTO/ Výlet do Stonařova rozhodně není ztrátou času. Dominantou je kostel svatého Václava v samém centru městyse, který v podvečerních a večerních hodinách svítí na všechny strany. Velká část obyvatel na něj dohlédne ze svých oken. Dříve býval kolem kostela hřbitov, ale ten byl zrušen, zůstala jen hřbitovní kaple, které se říká karner. Nový hřbitov je v kopci směrem na Brtnici, ze kterého se lze dobře dostat na zrenovovanou křížovou cestu.

Stará tělocvična, která už dosloužila. Co s ní nyní bude? | Foto: Ladislav Plavec

Zajímavostí je také stará dřevěná tělocvična, která stojí zhruba sto metrů od stonařovské základní školy. Ta ještě donedávna sloužila pro potřeby školákům, ale mělo to svá úskalí. Nová moderní tělocvična, která nedávno vyrostla v areálu školy, už jen čeká, až bude moci uvítat žáky. Co bude s historickou tělocvičnou zatím není jasné. Jednou z možností je její zbourání, podle vedení městyse totiž stojí na soukromých pozemcích, které jsou určené pro výstavbu rodinných domů. Proti tomu ale stojí petice za zachování tělocvičny. Podle nich, pokud se povede prohlásit bývalou tělocvičnu za kulturní památku, bude mít městys šanci získat dotace na její opravu. Autoři petice chtějí zachování historické budovy jako takové, kde by se v interiérech mohla zřídit stálá expozice na téma Stonařov a jeho historie. Panely s velkoplošnými fotkami a jiné exponáty ze starého Stonařova - stará radnice, stará škola a podobně.