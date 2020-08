Donny je osmiletý německý ovčák. Celý život žil se svým pánem v domku se zahradou, kde byl oddaným společníkem. Ale jednoho dne se jeho pán odstěhoval pryč do bytu a Donnyho nechal samotného na zahradě, ten si mohl oči vyplakat tou zradou, začali si stěžovat sousedi a Donny musel pryč..a tak skončil u nás.

Pes Donny vyhlíží nového pána. | Foto: Deník / VLP Externista

Majitel Donnyho odvezl k nám do kotce, odkud ho Donny nechtěl pustit, celý vyděšený se ho držel pacičkami, aby neodcházel, ale on odešel a Donny byl zrazený podruhé. Tuto zradu světu neodpustil, choval se velmi ostře, schovával se do boudy a uzavřel se před celým světem.