/VIDEO, FOTO/ - Pokud se na chvíli zastavíme a přestaneme stále někam a za něčím spěchat, můžeme přijmout pozvání na to nejlepší divadlo - do přírody. Pak uvidíme, že i ta zdánlivě nejobyčejnější věc je vlastně ohromně fascinující. Tak třeba pozorovat včely, jak sbírají pyl z pampelišek, je celkem zajímavé představení. Zvláště podíváme-li se pěkně zblízka. Děkujeme za fotografie i video.

Včely při práci. Pěkně zblízka. | Video: Hana Jandová

Pampelišky, ale i další jarní krásky, jsou v plném květu a včelám už nic nebrání vrhnout se do práce. Pečlivě přelétají z květu na květ a nabírají pyl. Často mají nožičky tak obalené, že už jim dá při zpátečním letu zlaté závaží dává pořádně zabrat. Sledovat je pěkně zblízka při práci je uklidňující i fascinující zároveň. Prohlédněte si naši fotogalerii a až příště půjdete ven, nezapomeňte se na chvíli zastavit a jen tak pozorovat přírodu. Stojí to za to.