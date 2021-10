Lunapark nabízí lidem jízdu na horské dráze, autodráhu, lavici, skákací hrad a dětské kolotoče. K pouti patří také stánky s nejrůznějším zbožím. Kdo by si chtěl dnešní den vychutnat naplno, může z poutě pokračovat do nedaleké Brtnice, kde mají v centru na programu akci s názvem Den pro starou Brtnici.

Svátek Václava znamená ve Stonařově jen jedno. Přijede pouť. Letos svátek připadá na úterý, takže se návštěvníci mohou bavit rovnou pět dní. Kolotoče se poprvé roztočily v pátek a zůstávají na místě až do dnešního večera. Mrkněte se, jak to na místě vypadá. Za fotografie děkujeme Jindřichu Kružíkovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.