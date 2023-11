Kvůli tomuhle i zpomalíte. Podívejte se na výzdobu u silnice ve Stonařově

/VIDEO, FOTO/ Konec října a výzdoba z dýní na plácku u sochy sedláka. To je krásná tradice, kterou Stonařovští dodrželi i v letošním roce. Podívejte se do galerie, jak to na ploše kousek od hlavní silnice vypadá.

Výzdoba ve Stonařově | Video: Lucie Musilová

Vyřezávané dýně prostranství v centru zdobí od pátku 20. října, kdy místní Sokol a základní škola uspořádaly akci nazvanou Hvězdný Stonařov. Lidé se v kostýmech a s dýněmi sešli u sochy sedláka, potom průvod zamířil na fotbalové hřiště. Krampusáci vylezli z pekla. V Polné zpestřili dušičkové strašení Od víkendu se na krásnou výzdobu chodí dívat nejen místní obyvatelé, ale i lidé z okolních obcí. Děti se dokonce mohou posadit do speciální dýně. Výzdoba určitě vydrží do začátku listopadu.