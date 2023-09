V Jihlavě startuje o nadcházejícím víkendu Evropský týden mobility. Do Českého mlýna zavítá už v sobotu Festival Cyklospeciality. Zájemci se mohou protáhnout při Běhu pro ZOO. V pondělí dorazí na Masarykovo náměstí VRT mobil, který přiblíží cestování budoucností na vysokorychlostních tratích. Prezentovat se tu bude také vodíková mobilita a budoucnost vodíku nejen v dopravě. Celý týden bude nabitý.

Evropský týden mobility na Masarykově náměstí v Jihlavě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V úterý se děti z mateřských škol a nižšího stupně základních škol mohou těšit na dětský den na dopravním hřišti, ve středu bude náměstí patři Jihlavskému dni zdraví a ve čtvrtek se na Heulosu koná branný závod pro tříčlenné týmy. Městští policisté se zaměří na bezpečnost na cyklostezce.

Další sobotu 23. září se zájemci mohou zapojit do cyklojízdy z Jihlavy do Třebíče. Součástí bude posezení v loucké Kolničce a odjezd na Bramborobraní do Třebíče. Příští neděli 24. září se otevřou dveře na vozovně Dopravního podniku města Jihlavy, budou tu retrojízdy, prezentace nového parciálního trolejbusu i doprovodný program.

Celý program najdete ZDE.