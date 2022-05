Gratulovat do Jihlavy přijedou vzácní hosté. Účast už přislíbil vicemistr Evropy Karel Poborský, vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer a dorazí také herci ze seriálu Okresní přebor.

„Oslavy takového výročí jsou pro nás velikým závazkem. Chceme, aby si narozeninový den na stadionu užil opravdu každý, kdo na stadion dorazí. To, že se oslavy klubu konají ve stejný den jako v roce 1972 už je jen třešnička na dortu,“ říká předseda bedřichovských fotbalistů Marek Zamazal.

Z atletických závodů si jihlavská přípravka odvezla tři zlaté medaile

Oficiální program začne v 9 hodin. Sportovní část bude obsahovat zápasy všech mládežnických kategorií, ale dojde i na souboj A-týmu mužů v exhibici proti hokejové Dukle.

Hlavním sportovním bodem programu bude dopolední duel bedřichovských legend proti týmu osobností pod vedením kapitána a legendy pražské Sparty Horsta Siegla.

Před zápasem přímo na hrací ploše dojde ke křtu vůbec první oficiální publikace MY JSME BEDR mapující celou stoletou klubovou historii. Dojde také k vyhlášení ankety o bedřichovskou jedenáctku století, pro kterou lze stále hlasovat na internetových stránkách klubu www.myjsmebedr.cz.

Každý z návštěvníků bude moci vyhrát v tombole atraktivní ceny. K dispozici bude víkend na horách v Rakousku s polopenzí a skipasem, volný vstup do Tatralandie, elektroauto na víkend, tablet nebo vstupenky na prázdninový festival Sázava fest. Zakoupením lístku do tomboly v ceně 100 korun navíc lidé přispějí dobré věci.

Zpívá hity od Gotta, Neckáře i Matušky. Šebek potěšil seniory. Poslechněte si

Celý výtěžek z tomboly totiž poputuje na konto vážně nemocné ani ne roční holčičky Elenky Schönbergerové z Třebíčska, která trpí od narození spinální svalovou atrofií nejtěžšího typu. Většinu léčby včetně rehabilitací neproplácí žádná pojišťovna.

Rodiče Elenky Dita s Jakubem jsou proto vděční za každou pomoc. „Když mi z klubu zavolali, že by nám v rámci oslav stoletého výročí chtěli takhle pomoci, málem jsem se rozbrečela štěstím. Opravdu si toho moc vážíme a dává nám to neskutečné množství energie,“ říká za celou rodinku maminka Dita.

„K dispozici bude jen limitovaná edice lístků v počtu 1.000 kusů. Všichni pevně věříme, že Elence předáme celých 100 tisíc korun. Chceme jasně vyslat i vzkaz všem do společnosti, že není důležité mít nové kopačky, nebo značkové oblečení. Když totiž není zdraví, není nic,“ dodává předseda klubu Marek Zamazal.

Pekelné soustředění. Parkem Gustava Mahlera zněla dechová hudba. Podívejte se

Po celý den bude připravený na stadionu bohatý doprovodný program. K dispozici bude občerstvení, nákup suvenýrů s klubovou tématikou. Velkolepou oslavu výročí zakončí večerní venkovní taneční zábava přímo na hrací ploše. Bližší informace k celodennímu programu zasíláme v pozvánce, která je součástí tohoto mailu.

Vstupenky na akci si můžete zakoupit nejlevněji už teď v právě probíhajícím předprodeji. K dispozici jsou klasické papírové vstupenky v bufetu přímo na stadionu nebo si je můžete pořídit pohodlně on-line přes goforboom.com. V předprodeji stojí vstupenka pro dospělou osobu 120 korun. Na místě, v den konání akce, bude za 150 korun. Mládež od 10 do 17 let platí jednotné vstupné 50 korun. Děti do 10 let mají vstup zcela zdarma.

Marek Zamazal, předseda oddílu fotbalu TJ Sokol Bedřichov Jihlava

RETRO: Jak si lidé před revolucí krátili čas? Třeba pádem z kola do vody