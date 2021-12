FOTO: Alej v obležení. Ve vsi za Telčí lidé následují tisíce světýlek

Čtyři adventní soboty, čtyři cesty tajuplnou alejí ke stromu přání s kouzelným kufrem. To je akce s názvem Ježíškovka v Borovné. V sobotu 11. prosince si do malé vesnice v jihozápadním cípu Jihlavska našlo cestu opět několik desítek dětí se svými rodiči. Kdo to ještě nestihl, bude mít poslední možnost příští sobotu 18. prosince. Za fotografie autorům děkujeme.

Tajuplná Ježíškova v Borovné zavede návštěvníky ke stromu přání s kouzelným kufrem. | Foto: Jana Kodysová