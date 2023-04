Čtvrtý ročník závodu veteránů Spring Classic 2023 odstartoval v deset hodin dopoledne z náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. A bylo se opravdu na co dívat. Počasí se po pátečním vytrvalém dešti umoudřilo a do závodu pustilo 103 posádek. Krásná auta mohli lidé obdivovat brzy ráno před startem na telčském historickém náměstí.

Historické náměstí v Telči obsadila v sobotu 15. dubna veteránská auta. Krása pohledět. | Foto: se souhlasem rodiny Mezerovy

Závod dlouhý 253 kilometrů vozy postupně zavedl až do Jihočeského kraje. Auta se zastavila na náměstí ve Slavonicích, kde absolvovala test a dojela až do Rakouska. Zpátky se vracela přes Znojemsko, Šatov, Hatě nebo Vinařství Lahofer. Na Bítově je ve tři odpoledne čekala pauza na kávu a odsud už přes Vysočany, Jemnici nebo Dačice putovala zpět do Telče. Dosažení cíle pro první posádky je v plánu o půl páté odpoledne.

